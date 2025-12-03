Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Erick Pulgar nuevamente gritó campeón con Flamengo tras conquistar el Brasileirao

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno jugó en el triunfo ante Ceará, que aseguró el título para el "Mengao" a una fecha del final.

Erick Pulgar nuevamente gritó campeón con Flamengo tras conquistar el Brasileirao
El chileno Erick Pulgar, solo cinco días después de ganar la Copa Libertadores, volvió a gritar campeón con Flamengo, tras conquistar este miércoles el título del Brasileirao, con el triunfo por 1-0 sobre Ceará en la penúltima fecha del torneo.

El conjunto carioca sumó 78 puntos, cinco más que su escolta Palmeiras, una distancia imposible de alcanzar para el "Verdao", faltando solo una fecha y tres unidades más en disputa.

El triunfo se gestó con un solitario gol de Samuel Lino, tras asistencia de Jorge Carrascal, en el minuto 37.

Con la victoria, Flamengo conquistó su noveno título en el Brasileirao, sumándose a los que logró en 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 y 2020.

Del mismo modo, ganó su tercer título del año, tras obtener la Supercopa de Brasil y la Copa Libertadores de América.

Pulgar, por su lado, se coronó por primera vez campeón en el Brasileirao, y sumó su séptimo título con los cariocas.

Los títulos de Pulgar con Flamengo:

  • Copa Libertadores 2022
  • Campeonato Carioca 2024
  • Copa de Brasil 2024
  • Campeonato Carioca 2025
  • Supercopa de Brasil 2025
  • Copa Libertadores 2025
  • Brasileirao 2025

Las + leídas
