Flamengo de Erick Pulgar perdió chance de afirmar su liderato tras caer en el clásico ante Fluminense

Flamengo, con Erick Pulgar titular, perdió una gran chance de afirmar su liderato en el Brasileirao, tras caer por 2-1 este miércoles ante Fluminense en Maracaná, en el clásico carioca.

Este duelo, por la fecha 34 del torneo, era clave para el "Mengao", ya que en la tarde de esta misma jornada había empatado su escolta Palmeiras con Vitória. Sin embargo, los dirigidos por Filipe Luis fallaron en su misión, quedando con 71 puntos, solo dos más que el "Verdao".

En Maracaná, Fluminense fue dominador en el marcador y se adelantó con los goles de Lautaro Acosta (25') y Kevin Serna (33').

En la segunda parte, Flamengo recién pudo encontrar el descuento en el epílogo, con un penal ejecutado por Jorginho (85').

Pulgar, por su parte, fue amonestado al final del primer tiempo y quedó suspendido por acumulación de tarjetas para el próximo encuentro, ante Bragantino; y fue reemplazado en el minuto 63, cuando su equipo aún caía por 2-0.

Fluminense, por su lado, sumó 54 puntos en el sexto lugar, y está en la lucha por alcanzar un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, sin embargo, enfrentará a Palmeiras, y con un triunfo puede darle una mano a su gran rival en la lucha por el título.