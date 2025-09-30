Iván Román fue titular en empate de Atlético Mineiro en el Brasileirao

El defensa chileno Iván Román fue titular este martes en el empate sin goles de Atlético Mineiro y Juventude en Belo Horizonte, en el inicio de la fecha 26 del Brasileirao.

Román, quien se perdió el Mundial Sub 20 por decisión del equipo que dirige Jorge Sampaoli, tuvo un desempeño correcto y fue reemplazado en el minuto 75, justo después de haber recibido una tarjeta amarilla.

Con el resultado, el Mineiro tiene 29 puntos en el decimotercer lugar, seis más que Juventude, que está 17°, en zona de descenso.

En la próxima fecha, Juventude enfrentará al penúltimo de la tabla, Fortaleza, rival directo en la lucha por la permanencia; y el Mineiro visitará a Fluminense en Maracaná.