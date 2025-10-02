Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Sao Paulo venció a Fortaleza en el Brasileirao con Gonzalo Tapia como figura

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El delantero chileno fue titular y anotó la apertura del marcador.

Sao Paulo venció a Fortaleza en el Brasileirao con Gonzalo Tapia como figura
 @SaoPaulo
Sao Paulo, con el delantero chileno Gonzalo Tapia como figura, derrotó 2-0 a Fortaleza, equipo de Benjamín Kuscevic, quien no jugó, en el Castelao, por la fecha 26 del Brasileirao.

El exjugador de Universidad Católica fue titular tras nueve partidos y respondió a la confianza de su entrenador, Hernán Crespo, al anotar el primer gol a los 11 minutos.

El partido se complicó para los paulistas, ya que al minuto 22 el delantero argentino Emiliano Rigoni fue expulsado con tarjeta roja directa.

Sin embargo, tras haber aguantado gran parte del encuentro con uno menos, Sao Paulo aseguró la victoria en los minutos finales, con gol de Luciano (85').

Con este resultado, el equipo de Tapia se ubicó en la séptima posición con 38 puntos, mientras que el conjunto de Benja Kuscevic permaneció en el puesto 19 con 21 unidades.

El próximo partido de Sao Paulo será como local ante Palmeiras, el domingo 5 de octubre a las 16:00 horas (19:00 GMT). Por su parte, Fortaleza visitará a Juventude el mismo día a las 18:30 horas (21:30 GMT).

