Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña
[VIDEO] Agustín Rossi cometió un increíble error y permitió el segundo gol de Fluminense a Flamengo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El trasandino protagonizó uno de los "bloopers" del año.
El portero de Flamengo, Agustín Rossi cometió un tremendo error para regalar el 2-0 de Fluminense en la fecha 34 de la liga brasileña.
El argentino quiso dominar el balón tras un pase largo del defensa central y luego de un control largo le dejó servido el balón al colombiano Kevin Serna.
Revisa la jugada a continuación:
🇧🇷🇭🇺 Fluminense 2-0 Flamengo | Brasileirao— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 20, 2025
NO SE PUEDE CREER EL ERROR DE AGUSTÍN ROSSI ❌
El colombiano Kevin Serna no perdonópic.twitter.com/UiiPxGb4q8