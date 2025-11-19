[VIDEO] Agustín Rossi cometió un increíble error y permitió el segundo gol de Fluminense a Flamengo

El portero de Flamengo, Agustín Rossi cometió un tremendo error para regalar el 2-0 de Fluminense en la fecha 34 de la liga brasileña.

El argentino quiso dominar el balón tras un pase largo del defensa central y luego de un control largo le dejó servido el balón al colombiano Kevin Serna.

Revisa la jugada a continuación: