Maluma fue invitado por Atlético Nacional para la final de la Copa Colombia ante Independiente Medellín
Publicado:
El cantante colombiano Maluma fue invitado por Atlético Nacional al Estadio "Atanasio Girardot" para la ida de la final de la Copa Colombia ante Independiente de Medellín, que terminó el pasado sábado en un empate sin goles. La revancha será el miércoles en el mismo recinto.
