Ascenso: Copiapó venció a Recoleta para seguir en carrera por el liderato

La fecha 26 de la Liga de Ascenso continuó este sábado con el importante triunfo de Deportes Copiapó en su visita a Deportes Recoleta por 1-0, que movió momentáneamente la parte alta de la tabla.

El "León de Atacama" se llevó los tres puntos desde la capital con el solitario gol de Thomas Jones al minuto 61 de partido.

🤩⚽🦁 El León de Atacama rugió en la capital



Thomas Jones fue más escurridizo y definió a lo crack para el 1-0 de Deportes Copiapó, en su visita a Deportes Recoleta en este #MatchdaySábado de la Fecha 26 por la #LigaDeAscensoCaixun 2025.



Así, los nortinos pasaron al frente con 45 puntos, metiéndole presión a una Universidad de Concepción (43) que esta misma jornada debe enfrentar a Unión San Felipe, desde las 19:00 horas en el Estadio "Ester Roa".

Respecto a Recoleta, sumó su segunda derrota al hilo en una compleja racha de seis partidos sin triunfos: Se ubican décimos con 33 unidades, a dos de la zona de liguilla que cierra San Luis, aunque los Quillotanos todavía tienen que jugar este fin de semana.