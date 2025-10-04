Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago17.4°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: Copiapó venció a Recoleta para seguir en carrera por el liderato

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los nortinos le dejaron tarea a Universidad de Concepción.

Ascenso: Copiapó venció a Recoleta para seguir en carrera por el liderato
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La fecha 26 de la Liga de Ascenso continuó este sábado con el importante triunfo de Deportes Copiapó en su visita a Deportes Recoleta por 1-0, que movió momentáneamente la parte alta de la tabla.

El "León de Atacama" se llevó los tres puntos desde la capital con el solitario gol de Thomas Jones al minuto 61 de partido.

Así, los nortinos pasaron al frente con 45 puntos, metiéndole presión a una Universidad de Concepción (43) que esta misma jornada debe enfrentar a Unión San Felipe, desde las 19:00 horas en el Estadio "Ester Roa".

Respecto a Recoleta, sumó su segunda derrota al hilo en una compleja racha de seis partidos sin triunfos: Se ubican décimos con 33 unidades, a dos de la zona de liguilla que cierra San Luis, aunque los Quillotanos todavía tienen que jugar este fin de semana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada