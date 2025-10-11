Ascenso: S. Morning reencontró el triunfo en su vistosa visita a Magallanes

Magallanes sufrió un duro revés este sábado en el Municipal de San Bernardo, ya que ante la atenta mirada del delantero neerlandés Ruud Van Nistelrooy sufrieron una caída de 0-1 ante el necesitado Santiago Morning, por la fecha 27 en la Liga de Ascenso.

[Fotos] Van Nistelrooy revolucionó el caliente duelo de Magallanes y Santiago Morning #Cooperativa90 https://t.co/PqIl6Eth69 pic.twitter.com/OjiF5ebzmI — Cooperativa (@Cooperativa) October 11, 2025

El "Chago", que llegó a este duelo como colista, salió decidido a buscar una salvación y Kevin Vásquez (9') anotó el único tanto tras un centro de Franco Cortés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT Sports Chile (@tntsportscl)

Posterior a ello, Magallanes recibió otro golpe con la expulsión de Matías Osorio (12') y pese al esfuerzo de remar en inferioridad numérica, no encontró claridad.

En el complmento todo se enredó con más rojas para Manuel Vicuña (72'), Jeremías James en el banco (76'), Bruno Valdez y Gonzalo Santelices -el único "microbusero" expulsado- en los descuentos (90+4').

Llegó el pitazo final y lo caliente del partido se trasladó a camarines, con pelea entre jugadores y algunos hinchas albicelestes protagonizando discusiones en las gradas. Los árbitros tardaron cerca de 10 minutos en dejar la cancha a raíz de los desórdenes

Con esto, el cuadro "bohemio" sumó 23 puntos que le permitieron acercarse a los 26 que tiene Santa Cruz en el penúltimo lugar. En tanto, Magallanes se fue con la sensación de haber decepcionado a Van Nistelrooy y quedó undécimo con 29 unidades.