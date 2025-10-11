Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: S. Morning reencontró el triunfo en su vistosa visita a Magallanes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Chago" metió presión en la zona baja, con una visita ilustre en las gradas y un final furioso.

Ascenso: S. Morning reencontró el triunfo en su vistosa visita a Magallanes
En portada

Magallanes sufrió un duro revés este sábado en el Municipal de San Bernardo, ya que ante la atenta mirada del delantero neerlandés Ruud Van Nistelrooy sufrieron una caída de 0-1 ante el necesitado Santiago Morning, por la fecha 27 en la Liga de Ascenso.

El "Chago", que llegó a este duelo como colista, salió decidido a buscar una salvación y Kevin Vásquez (9') anotó el único tanto tras un centro de Franco Cortés.

Posterior a ello, Magallanes recibió otro golpe con la expulsión de Matías Osorio (12') y pese al esfuerzo de remar en inferioridad numérica, no encontró claridad.

En el complmento todo se enredó con más rojas para Manuel Vicuña (72'), Jeremías James en el banco (76'), Bruno Valdez y Gonzalo Santelices -el único "microbusero" expulsado- en los descuentos (90+4').

Llegó el pitazo final y lo caliente del partido se trasladó a camarines, con pelea entre jugadores y algunos hinchas albicelestes protagonizando discusiones en las gradas. Los árbitros tardaron cerca de 10 minutos en dejar la cancha a raíz de los desórdenes

Con esto, el cuadro "bohemio" sumó 23 puntos que le permitieron acercarse a los 26 que tiene Santa Cruz en el penúltimo lugar. En tanto, Magallanes se fue con la sensación de haber decepcionado a Van Nistelrooy y quedó undécimo con 29 unidades.

