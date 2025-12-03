¿Cuándo y dónde será la revancha entre Cobreloa y D. Concepción en la final de la Liguilla del Ascenso?

Cobreloa y Deportes Concepción definirán al segundo pasaje a la Liga de Primera 2026 este domingo 7 de diciembre en el Estadio Zorros del Desierto, en Calama, cuando disputen la revancha de la Liguilla del Ascenso.

El duelo de ida terminó igualado 1-1 ante 29 mil personas en el Estadio "Ester Roa", con goles de Ariel Cáceres e Iván Ledezma, quedando la llave abierta para el duelo que se disputará en el norte del país.

De quedarse con la llave, los "loínos" regresarán a la máxima categoría del fútbol chileno luego de una temporada en división de plata del fútbol chileno, ya que su último descenso fue en la temporada 2024.

Por el otro lado, los "lilas" han tenido que dar la vuelta larga en su regreso al profesionalismo. En el 2016, el elenco del sur fue desafiliado y debió registrarse en tercera división para volver a competir. Asimismo, su último paso en Primera fue en 2008, por lo que la ilusión es grande en busca del retorno, después de 17 años.

La final de vuelta por la Liguilla de Ascenso 2025 está pactada para el domingo 7 de noviembre a las 20:15 horas (23:15 GMT) en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y será transmitida por TNT Sports junto a su señal en streaming por HBO MAX.

Además, todos los detalles y el minuto a minuto del partido estarán disponibles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl