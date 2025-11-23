Deportes Concepción clasificó a semifinales de la Liguilla de Ascenso tras empatar ante Antofagasta

Deportes Concepción logró su pase a semifinales de la Liguilla de Ascenso 2025 tras empatar 1-1 ante Deportes Antofagasta en el Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".

La escuadra de Patricio Almendra apostó a que los "pumas" se desgastaran y esperaron tener alguna ocasión para liquidar la serie.

Y la tuvieron a los 49' cuando un centro desde la derecha de Carlos Morales fue recepcionado en el medio por Joaquín Larrivey quien, con una pequeña contorsión, perforó la valla local.

Fue suficiente porque si bien Antofagasta empató por intermedio de un cabezazo de Andrés Souper (59') tras centro de Tobías Figueroa y mala reacción del portero Nicolás Araya, los nortinos fueron incapaces de anotar otro tanto para obligar a un definición por penales.

Los "Lilas" esperan que se defina el último cruce de cuartos de final entre Santiago Wanderers y Cobreloa para conocer su rival en la semifinal de la postemporada.