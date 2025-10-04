Deportes Concepción se impuso sobre la hora a Magallanes en la vuelta del Ascenso

Luego de una extensa pausa por Fiestas Patrias y el inicio del Mundial sub 20 en Chile, la Liga de Ascenso retornó con un dramático triunfo de Deportes Concepción por 2-1 ante Magallanes en el inicio de la fecha 26.

El duelo disputado en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Collao, tuvo al cuadro penquista tomando la ventaja gracias a Josué Ovalle (8'). De ahí que sostuvo el tanto hasta el complemento, cuando Manuel Vicuña (59') emparejó las cifras.

No obstante, cerca del final apareció Carlos Escobar (90+8') para rescatar la victoria y posicionar al conjunto "lila" en la quinta ubicación con 38 puntos. En tanto, los "carabeleros" quedaron undécimos con 29 positivos, distanciándose a seis de los puestos para la liguilla.