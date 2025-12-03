Deportes Concepción y Cobreloa se enfrentan en la ida de la final de la Liguilla del Ascenso

Deportes Concepción recibe a Cobreloa por el partido de ida de la final de la Liguilla de Ascenso rumbo a la Liga de Primera 2025 tras una extenuante temporada.

El "Conce" se instaló en la instancia tras dejar en el camino a Deportes Copiapó, mientras que los "Loínos" remontaron una dura llave frente a San Marcos de Arica.

Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

Deportes Concepción 1-0 Cobreloa. Segundo tiempo. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Síguelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 52' Ariel Cáceres (CON)