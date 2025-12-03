Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
Deportes Concepción y Cobreloa se enfrentan en la ida de la final de la Liguilla del Ascenso
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Deportes Concepción recibe a Cobreloa por el partido de ida de la final de la Liguilla de Ascenso rumbo a la Liga de Primera 2025 tras una extenuante temporada.
El "Conce" se instaló en la instancia tras dejar en el camino a Deportes Copiapó, mientras que los "Loínos" remontaron una dura llave frente a San Marcos de Arica.
1-0: 52' Ariel Cáceres (CON)