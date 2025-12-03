Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
31.7°
Humedad
22%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Al Aire Libre
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Ascenso
Marcador Virtual: Deportes Concepción vs. Cobreloa
Marcador
Ficha
Liguilla de Ascenso
Final de ida
Estadio "Ester Roa Rebolledo", Concepción
03/12/2025 20:00 horas
Deportes Concepción
DT:
Patricio Almendra
-
-
-
Árbitro: Juan Lara
Cobreloa
DT:
César Bravo
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Liguilla de Ascenso
Final de ida
Estadio "Ester Roa Rebolledo", Concepción
03/12/2025 20:00 horas
Deportes Concepción
DT:
Patricio Almendra
-
-
-
Árbitro: Juan Lara
Cobreloa
DT:
César Bravo
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Liguilla de Ascenso
Fecha y hora
03/12/2025 20:00 horas
Lugar
Estadio "Ester Roa Rebolledo", Concepción
Árbitro
Juan Lara
Alineaciones
Deportes Concepción
Cobreloa
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Deportes Concepción
Cobreloa
Tarjetas Amarillas
Deportes Concepción
Cobreloa
Tarjetas Rojas
Deportes Concepción
Cobreloa
Llévatelo:
Las + leídas
4441
Jara y Kast escalaron diferencias en tenso debate Archi
2822
Rafael Araneda recibe críticas por su manejo durante petición de matrimonio en la Teletón
1611
Por fin: Se acaban los celulares en la sala de clases
En portada
Jeannette Jara se reunió con el embajador de Estados Unidos
Kast elevaría la edad de jubilación, pero a las futuras generaciones de trabajadores
Jara descartó indultos si es Presidenta, y Kast evitó responder sobre Krassnoff