Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.2°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Copiapó venció a Concepción y tomó el liderato en la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El "león de Atacama" comparte la cima junto a Santiago Wanderers.

Deportes Copiapó venció a Concepción y tomó el liderato en la Liga de Ascenso
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Copiapó venció 2-1 a Deportes Concepción en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla" por la fecha 21 de la Liga de Ascenso, quedando como líder del torneo junto a Santiago Wanderers, ambos con 36 puntos.

El "León de Atacama" se adelantó a los 17 minutos del partido con un gol de Matías Gallegos y aumentó la ventaja a través de Thomas Jones (24'). En los minutos finales, Brayan Valdivia (80') descontó para los "lilas".

Con este resultado, Copiapó llegó al liderato del torneo con 36 puntos, mientras que Deportes Concepción se mantiene en el séptimo puesto con 29 unidades.

El próximo partido de los dirigidos por Hernán Caputto será de visita ante Cobreloa el domingo 24 de agosto a las 12:30 horas, mientras que el "León del Collao" se medirá de local ante Universidad de Concepción.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada