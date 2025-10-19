¡En la recta final! La programación de la penúltima fecha de la Liga de Ascenso 2025

Este fin de semana se disputará la penúltima fecha de la fase regular de la Liga de Ascenso 2025, en la que comenzarán a definirse los equipos que clasificarán a la postemporada y con duelos claves por el ascenso directo.

Revisa la agenda de la fecha 26 en Cooperativa.cl.

Viernes 24 de octubre

Universidad de Concepción vs. Deportes Temuco . 19:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

. 19:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". San Luis vs. Deportes Copiapó. 19:30 horas. Estadio Bicentenario "Lucio Fariña".

Sábado 25 de octubre

Deportes Santa Cruz vs. San Marcos . 12:30 horas. Estadio Municipal "Joaquín Muñoz García".

. 12:30 horas. Estadio Municipal "Joaquín Muñoz García". Deportes Recoleta vs. Curicó Unido . 12:30 horas. Estadio Municipal de Recoleta

. 12:30 horas. Estadio Municipal de Recoleta Unión San Felipe vs. Santiago Morning. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

Domingo 5 de octubre