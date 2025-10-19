Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

¡En la recta final! La programación de la penúltima fecha de la Liga de Ascenso 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Revisa la agenda en Cooperativa.cl.

¡En la recta final! La programación de la penúltima fecha de la Liga de Ascenso 2025
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este fin de semana se disputará la penúltima fecha de la fase regular de la Liga de Ascenso 2025, en la que comenzarán a definirse los equipos que clasificarán a la postemporada y con duelos claves por el ascenso directo.

Revisa la agenda de la fecha 26 en Cooperativa.cl.

Viernes 24 de octubre

  • Universidad de Concepción vs. Deportes Temuco. 19:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • San Luis vs. Deportes Copiapó. 19:30 horas. Estadio Bicentenario "Lucio Fariña".

Sábado 25 de octubre

  • Deportes Santa Cruz vs. San Marcos. 12:30 horas. Estadio Municipal "Joaquín Muñoz García".
  • Deportes Recoleta vs. Curicó Unido. 12:30 horas. Estadio Municipal de Recoleta
  • Unión San Felipe vs. Santiago Morning. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

Domingo 5 de octubre

  • Magallanes vs. Deportes Antofagasta. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernado
  • Cobreloa vs. Santago Wanderers. 15:00 horas. Estadio Zorros del Desierto
  • Rangers vs. Deportes Concepción. 17:30 horas. Estadio Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada