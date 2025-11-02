Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.7°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Futbolista de Copiapó resultó detenido tras agresiones a funcionario de U. de Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La justicia ordinaria se hará cargo del caso junto al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Futbolista de Copiapó resultó detenido tras agresiones a funcionario de U. de Concepción
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El bochornoso cierre que tuvo la final por el título en la Liga de Ascenso dejó como resultado la detención del volante Jairo Coronel, de Deportes Copiapó, quien agredió a uno de los integrantes del cuerpo médico de Universidad de Concepción en medio de los incidentes en el "Luis Valenzuela Hermosilla".

Según consignó Sabes Deportes, el futbolista golpeó con el puño a Ernesto Llorca durante los disturbios posteriores al tercer gol del "Campanil", dejando con visibles complicaciones al funcionario que lleva más de 19 años vinculado al club.

Posteriormente, el afectado debió ser trasladado a un recinto asistencial para constatar lesiones y dejar el caso para que sea analizado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, que podría aplicar sanciones severas tanto al jugador como al club.

De acuerdo con el reglamento, las penas pueden incluir inhabilitación de hasta 10 partidos, multas económicas y suspensión de localía, además de la denuncia penal por lesiones que quedará en manos de la justicia ordinaria.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada