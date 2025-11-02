Futbolista de Copiapó resultó detenido tras agresiones a funcionario de U. de Concepción

El bochornoso cierre que tuvo la final por el título en la Liga de Ascenso dejó como resultado la detención del volante Jairo Coronel, de Deportes Copiapó, quien agredió a uno de los integrantes del cuerpo médico de Universidad de Concepción en medio de los incidentes en el "Luis Valenzuela Hermosilla".

Según consignó Sabes Deportes, el futbolista golpeó con el puño a Ernesto Llorca durante los disturbios posteriores al tercer gol del "Campanil", dejando con visibles complicaciones al funcionario que lleva más de 19 años vinculado al club.

Posteriormente, el afectado debió ser trasladado a un recinto asistencial para constatar lesiones y dejar el caso para que sea analizado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, que podría aplicar sanciones severas tanto al jugador como al club.

De acuerdo con el reglamento, las penas pueden incluir inhabilitación de hasta 10 partidos, multas económicas y suspensión de localía, además de la denuncia penal por lesiones que quedará en manos de la justicia ordinaria.