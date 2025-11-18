Javier Rivera y Diego Plaza dieron la victoria a San Marcos ante Rangers en Talca por la liguilla
Con casi 12 mil personas en las tribunas del estadio Fiscal de Talca, Rangers se complicó con una tempranera tarjeta roja y no pudo contrarrestar la efectividad de San Marcos de Arica, elenco que se impuso por 2-0 y obtuvo una importante ventaja en la llave por los cuartos de final de la liguilla de promoción. Javier Rivera y Diego Plaza anotaron para los forasteros.
