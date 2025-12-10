Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.9°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Las movidas del fútbol chileno para la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Las movidas del fútbol chileno para la temporada 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

12:57 - | Gonzalo Villagra fue confirmado como DT de Unión Española para la próxima temporada

12:55 - | Bryan Carvallo no renovó con Unión y anunció su partida, aunque dejó un mensaje de optimismo al elenco hispano

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado