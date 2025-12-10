Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Las movidas del fútbol chileno para la temporada 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
12:57 - | Gonzalo Villagra fue confirmado como DT de Unión Española para la próxima temporada
12:55 - | Bryan Carvallo no renovó con Unión y anunció su partida, aunque dejó un mensaje de optimismo al elenco hispano
12:53 - | Bernardo Cerezo deja el elenco chillanejo luego de cuatro años
Bernardo Cerezo dejó de ser jugador de Ñublense #Cooperativa90 https://t.co/Vh8YiL82qk pic.twitter.com/vjsnHPibmF— Cooperativa (@Cooperativa) December 10, 2025