San Luis salvó un empate ante Deportes Concepción en el Ascenso

San Luis de Quillota salvó un empate 2-2 ante Deportes Concepción este domingo en el Estadio "Ester Roa", en la fecha 28 de la Liga de Ascenso

Joaquín Larrivey anotó un doblete para el "León de Collao" (20' y 51'), mientras que Nicolás Molina (38') y Gabriel Sarriá (90') lo igualaron para los canarios.

Con el empate, Concepción quedó séptimo con 40 puntos, en zona de liguilla, mientra que San Luis está noveno, con 38 puntos.

En paralelo, Temuco y Santa Cruz protagonizaron un discreto empate sin goles en el "Germán Becker".

Los albiverdes están con 30 unidades en el duodécimo puesto, mientras que Santa Cruz marcha decimocuarto, con 28 positivos.