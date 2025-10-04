Universidad de Concepción se mantuvo líder del Ascenso tras vencer a San Felipe

Universidad de Concepción se hizo fuerte como dueño de casa y derrotó por 2-1 a Unión San Felipe en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" para mantenerse como líder del Torneo de Ascenso.

El cuadro del Campanil había cedido el liderato luego de la victoria de Deportes Copiapó, pero como local contó con la inspiración de Iam González, autor de un doblete.

El destacado futbolista marcó fuera del área (6') y mediante lanzamiento penal (22').

En el complemento, el elenco albirrojo estrechó las cifras a través de Pablo Rodríguez (61').

Con esta victoria, el Campanil llegó a los 46 puntos y retomó el liderato que le había arrebatado Copiapó, sublíder con 45 unidades. Los aconcagüinos, en tanto, se mantuvieron 13° con 26 positivos, siete por arriba de la zona de descenso.

El próximo domingo a las 12:30 horas, Unión San Felipe recibirá a Deportes Santa Cruz, rival directo en la lucha por alejarse del fondo de la tabla. Universidad de Concepción, en tanto, enfrentará ese mismo día a Curicó Unido a partir de las 17:30.