Wanderers empató ante Deportes Concepción y se alejó de la lucha por el ascenso directo

Santiago Wanderers empató 2-2 frente a Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña, por la fecha 27 de la Liga de Ascenso, alejándose de la pelea por el primer lugar.

Los "caturros" abrieron el marcador al minuto 27 con un cabezazo de Joaquín Silva dentro del área. Sin embargo, los visitantes reaccionaron y lograron empatar con un gol de Josué Ovalle (33'). Cuando finalizaba la primera parte, Joaquín Pereyra volvió a poner en ventaja a los de Valparaíso con un remate cruzado (45').

En la segunda mitad, los dirigidos por Domingo Sorace sufrieron la expulsión de Sergio Felipe, lo que fue aprovechado por el "León de Collao" para igualar el marcador con un gol de Ángel Gillard.

Con este resultado, Santiago Wanderers se mantuvo en el cuarto lugar de la tabla con 41 puntos y quedó rezagado a siete unidades del momentáneo líder, Deportes Copiapó. Por su parte, Deportes Concepción alcanzó los 39 puntos y se ubica en la sexta posición.

El próximo encuentro de los "caturros" será de visita ante Curicó Unido, el sábado 18 de octubre a las 12:30 horas, mientras que los "lilas" recibirán a San Luis el domingo 19 de octubre a las 17:30 horas.