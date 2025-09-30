Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.1°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Atlético de Madrid celebró su primer triunfo en la Champions con goleada a Eintracht Frankfurt

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cuadro de Diego Simeone ganó en el Estadio Metropolitano.

Atlético de Madrid celebró su primer triunfo en la Champions con goleada a Eintracht Frankfurt
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Atlético de Madrid celebró su primer triunfo en la segunda fecha de la fase liguera de la Champions League, con una goleada por 5-1 a Eintracht Frankfurt en el Estadio Metropolitano.

El equipo colchonero fue eficiente e impuso sus condiciones con los goles de Giacomo Raspadori (4') , Robin Le Normand (33'), Antoine Griezmann (45+1'), Giuliano Simeone (70') y Julián Alvarez, de penal (82').

Para los germanos, el descuento fue anotado por Jonathan Burkardt (57').

Con el resultado, el conjunto entrenado por Diego Simeone quedó sexto en la tabla de liga, a la espera del resto de la segunda fecha, que continuará este miércoles; Eintracht, en tanto, está 15°, con los mismos tres puntos que tienen los madrileños, pero con peor diferencia de gol.

En la tercera jornada de Champions, Eintracht recibirá en Frankfurt a Liverpool, mientras que Atlético visitará a Arsenal en Londres.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada