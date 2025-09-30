Atlético de Madrid celebró su primer triunfo en la Champions con goleada a Eintracht Frankfurt

Atlético de Madrid celebró su primer triunfo en la segunda fecha de la fase liguera de la Champions League, con una goleada por 5-1 a Eintracht Frankfurt en el Estadio Metropolitano.

El equipo colchonero fue eficiente e impuso sus condiciones con los goles de Giacomo Raspadori (4') , Robin Le Normand (33'), Antoine Griezmann (45+1'), Giuliano Simeone (70') y Julián Alvarez, de penal (82').

Para los germanos, el descuento fue anotado por Jonathan Burkardt (57').

Con el resultado, el conjunto entrenado por Diego Simeone quedó sexto en la tabla de liga, a la espera del resto de la segunda fecha, que continuará este miércoles; Eintracht, en tanto, está 15°, con los mismos tres puntos que tienen los madrileños, pero con peor diferencia de gol.

En la tercera jornada de Champions, Eintracht recibirá en Frankfurt a Liverpool, mientras que Atlético visitará a Arsenal en Londres.