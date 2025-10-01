Barcelona y PSG protagonizan duelo de alto calibre en la Champions League

Barcelona, uno de los candidatos al título, recibe este miércoles desde las 16:00 horas (19:00 GMT) al campeón defensor PSG en el Estadio Olímpico de Montjuic, en uno de los duelos de alto calibre de la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick se pondrá a prueba ante el poderío de los franceses, en un encuentro en donde la gran noticia es el regreso de su estrella, el joven Lamine Yamal.

No obstante, el equipo catalán también llega con muchas bajas, como el arquero Ter Stegen, el delantero Raphinha y los volantes Gavi y Fermín López.

La formación de los azulgranas será con Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres.

PSG, por su lado, también llega mermado por las lesiones. Luis Enrique sabe que no podrá contar con el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembelé, y tampoco con Marquinhos, Doué y Kvaratskhelia.

Además, Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves están en duda.

La posible formación de los parisinos será con Chevalier; Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Fabián Ruiz; Lee, Ramos y Barcola.

El duelo será arbitrado por el inglés Michael Oliver.

