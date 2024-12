DT de Atalanta: "Somos cautos, nadie es favorito ante Real Madrid"

El italiano Gian Piero Gasperini, entrenador de Atalanta, declaró este lunes que el equipo trabaja para rebajar la euforia de la ciudad de Bérgamo, que ve a su equipo invicto en Champions y líder de la Serie A, porque ante Real Madrid "nadie es favorito".

"Nadie contra el Madrid es favorito. Es un partido muy importante por la clasificación, que lo jugamos en casa en un estadio precioso, una joya para nosotros. Un partido especial para la afición jugar con el equipo más laureado. Tenemos que sabre cómo jugar ante un equipo tan grande y tomar las precauciones necesarias", dijo en la rueda de prensa previa al duelo de este martes.

"La clasificación es así ahora, pero es algo del momento. No es que pensemos que ahora Atalanta es mejor que Real Madrid. Indudablemente iremos con todo, pero somos cautos y queremos rebajar la euforia de que somos mejor que el Madrid, eso son palabras y afirmaciones mayores que se dicen en los últimos días y que nosotros dejamos fuera del vestuario", añadió.

Gasperini recordó el partido de la final de la Supercopa de Europa que perdió ante el combinado blanco y ponderó la evolución de su equipo.

"En aquel momento, el 14 agosto era el día más grande de la historia de Atalanta. No llegamos bien, condicionados por el mercado abierto. En estos cuatro meses hemos mejorado, claramente. Será un partido diferente al de agosto", apuntó.

"Es un momento perfecto para nosotros, llegamos tras tantas victorias y como líderes. Se ve en el ambiente en la ciudad. Mañana tenemos que ser buenos a olvidarnos del pasado, no escuchar estas cosas de quién es favorito o no y estar en el partido", señaló.

Y opinó también de su amigo Carlo Ancelotti: "Es el mejor entrenador del mundo. Me entristeció que no viniera a París a por el premio porque no era un premio a la carrera, sino a una temporada magnífica".

El duelo entre Atalanta y Real Madrid arrancará este martes a las 17:00 horas (20:00 GMT)