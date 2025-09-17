[ESTADÍSTICAS] La tabla de la Champions League en la primera fecha de la fase de liga

Esta semana se disputa la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26.

Es la segunda temporada en que el torneo se juega con este formato, en donde los ocho primeros clasifican directo a octavos de final, mientras que los equipos entre el 16° y el 24° puesto tendrán que jugar una fase de playoffs.

Revisa la "supertabla" a continuación: