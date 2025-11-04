Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La cuarta fecha de la Liga de Campeones

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los duelos en vivo y online por Cooperativa.cl.

La cuarta fecha de la Liga de Campeones
La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo con la programación pactada para los días martes 4 y miércoles 5 de noviembre.

Entre los partidos llamativos de la jornada, Liverpool recibe a Real Madrid y PSG se mide a Bayern Munich.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 4 de noviembre: 

0-1: 32'; Buyako Saka (ARS), 0-2: 46'; Mikel Merino (ARS), 0-3: 68'; Mikel Merino (ARS)

 

Miércoles 5 de noviembre:

  • Pafos vs. Villareal. 14:45 horas. Alphamega Stadium.
  • Qarabag Agdam vs. Chelsea. 14:45 horas. Estadio Republicano "Tofiq Bahramov".
  • Ajax vs. Galatasaray. 17:00 horas. Estadio "Johan Cruyff".
  • Brujas vs. Barcelona. 17:00 horas. Jay Breydelastadion.
  • Inter vs. Kairat Almaty. 17:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza".
  • Manchester City vs. Borussia Dortmund. 17:00 horas. Etihad Stadium.
  • Newcastle vs. Athletic Club. 17:00 horas. St. James Park.
  • Olympique de Marsella vs. Atalanta. 17:00 horas. Estadio Orange Vélodrome.
  • Benfica vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Estadio da Luz.

16:43 - | Napoli igualó 0-0 con Eintracht Frankfurt, mientras Arsenal derribó 3-0 a Slavia Praga como visita

