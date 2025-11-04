La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo con la programación pactada para los días martes 4 y miércoles 5 de noviembre.

Entre los partidos llamativos de la jornada, Liverpool recibe a Real Madrid y PSG se mide a Bayern Munich.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 4 de noviembre:

Slavia Praga 0-3 Arsenal. Finalizado. Fortuna Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

0-1: 32'; Buyako Saka (ARS), 0-2: 46'; Mikel Merino (ARS), 0-3: 68'; Mikel Merino (ARS)

Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt. Finalizado. Estadio "Diego Armando Maradona". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Miércoles 5 de noviembre: