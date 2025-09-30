Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.6°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La hinchada de Galatasaray manifestó apoyo a Palestina en el partido contra Liverpool

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los seguidores del club turco dedicaron consignas con lienzos en Estambul.

La hinchada de Galatasaray manifestó apoyo a Palestina en el partido contra Liverpool
 @FutboliPolitica en X
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La hinchada de Galatasaray desplegó tres lienzos en el partido de Liga de Campeones contra Liverpool, una con la frase "Palestina Libre", otra con "Gaza libre y bebés vivos" y una tercera en la que podía leerse "Si Jerusalén no es libre, el mundo es cautivo".

Esto ocurrió días después de que la Federación de fútbol turca pidiera la suspensión de Israel de las competiciones internacionales por lo que una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio de Israel en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 66.000 personas desde octubre de 2023.

La UEFA planea tomar una decisión próximamente sobre la exclusión o no de Israel, con buena parte de sus miembros favorables a dejar fuera a este país y a sus equipos de dichas competiciones.

Galatasaray ganó el encuentro 1-0 a Liverpool con un tanto de Victor Osimhen de penal en la primera parte.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada