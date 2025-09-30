La hinchada de Galatasaray manifestó apoyo a Palestina en el partido contra Liverpool

La hinchada de Galatasaray desplegó tres lienzos en el partido de Liga de Campeones contra Liverpool, una con la frase "Palestina Libre", otra con "Gaza libre y bebés vivos" y una tercera en la que podía leerse "Si Jerusalén no es libre, el mundo es cautivo".

Esto ocurrió días después de que la Federación de fútbol turca pidiera la suspensión de Israel de las competiciones internacionales por lo que una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio de Israel en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 66.000 personas desde octubre de 2023.

La UEFA planea tomar una decisión próximamente sobre la exclusión o no de Israel, con buena parte de sus miembros favorables a dejar fuera a este país y a sus equipos de dichas competiciones.

Galatasaray ganó el encuentro 1-0 a Liverpool con un tanto de Victor Osimhen de penal en la primera parte.

