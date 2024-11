La impactante herida en el rostro del jugador de FC Barcelona Pau Cubarsí tras triunfo en Serbia

FC Barcelona publicó imágenes del estado en que quedó el rostro del jugador Pau Cubarsí, quien tuvo que abandonar el partido del miércoles ante Estrella Roja tras recibir un puntapié fortuito en la cara.

Según contó el técnico Hansi Flick, al futbolista le pusieron "unos puntos", de sutura, algo que quedó en evidencia con la publicación del conjunto catalán.

Cubarsí tuvo que retirarse de la cancha con la cara ensangrentada, en el minuto 67 de la goleada 5-2 de Barcelona sobre Estrella Roja de Belgrado.

En la jugada, el local Uros Spajic le clavó los toperoles en la cara en un lance del juego.

Everything for the Club pic.twitter.com/8NibaXo1ON