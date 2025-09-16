13:00 - | Así formarán Athletic de Bilbao y Arsenal en San Mamés

%uD83D%uDD35 %uD835%uDDE7%uD835%uDDD8%uD835%uDDD4%uD835%uDDE0%uD835%uDE49%uD835%uDE40%uD835%uDE52%uD835%uDE4E %uD83D%uDD18 %uD83E%uDDF1 Timber and Calafiori continue at full-back %uD83D%uDD19 Rice returns %u26A1%uFE0F Madueke on the wing Let's start as we mean to go on, Gunners %uD83D%uDC4A

12:40 - | La formación de Arsenal

%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDFA %uD835%uDDD4%uD835%uDDDF%uD835%uDDDC%uD835%uDDE1%uD835%uDDD8%uD835%uDDD4%uD835%uDDD6%uD835%uDDDC%uD835%uDDE2%u0301%uD835%uDDE1 %uD83C%uDD9A @Arsenal %uD83D%uDC4A ¡Nuestro equipo inicial para el partido inaugural de la @ChampionsLeague ! #AthleticArsenal #UniqueInTheWorld %uD83E%uDD81 pic.twitter.com/UAaVabPTV9

12:30 - | La formación de Athletic Bilbao

12:00 - | Con esta imagen se hizo la previa de uno de los partidos inaugurales por la fase liguera