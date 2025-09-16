La primera fecha de la Champions League 2025-2026
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Martes 16 de septiembre
Miércoles 17 de septiembre
Jueves 18 de septiembre
13:00 - | Así formarán Athletic de Bilbao y Arsenal en San Mamés
%uD83D%uDE4C %uD835%uDC17%uD835%uDC08 %uD835%uDC08%uD835%uDC0D%uD835%uDC08%uD835%uDC02%uD835%uDC08%uD835%uDC00%uD835%uDC0B %uD83D%uDE4C— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) September 16, 2025
¡Titulares confirmados!
%uD83D%uDCF2 %uD835%uDDD6%uD835%uDDE2%uD835%uDDD5%uD835%uDDD8%uD835%uDDE5%uD835%uDDE7%uD835%uDDE8%uD835%uDDE5%uD835%uDDD4
%u26BD @AthleticClub %uD83C%uDD9A @ArsenalEspanol
%uD83D%uDC49 https://t.co/PKosOZEVET#UCL pic.twitter.com/m4NyJsjvCJ
12:40 - | La formación de Arsenal
%uD83D%uDD35 %uD835%uDDE7%uD835%uDDD8%uD835%uDDD4%uD835%uDDE0%uD835%uDE49%uD835%uDE40%uD835%uDE52%uD835%uDE4E %uD83D%uDD18— Arsenal (@Arsenal) September 16, 2025
%uD83E%uDDF1 Timber and Calafiori continue at full-back
%uD83D%uDD19 Rice returns
%u26A1%uFE0F Madueke on the wing
Let's start as we mean to go on, Gunners %uD83D%uDC4A
12:30 - | La formación de Athletic Bilbao
%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDFA %uD835%uDDD4%uD835%uDDDF%uD835%uDDDC%uD835%uDDE1%uD835%uDDD8%uD835%uDDD4%uD835%uDDD6%uD835%uDDDC%uD835%uDDE2%u0301%uD835%uDDE1 %uD83C%uDD9A @Arsenal— Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2025
%uD83D%uDC4A ¡Nuestro equipo inicial para el partido inaugural de la @ChampionsLeague!#AthleticArsenal #UniqueInTheWorld %uD83E%uDD81 pic.twitter.com/UAaVabPTV9
12:00 - | Con esta imagen se hizo la previa de uno de los partidos inaugurales por la fase liguera
Arsenal in Bilbao %u26BD%uFE0F— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2025
Take your seat %uD83C%uDF7F#UCL pic.twitter.com/SgfrEQVtUO
11:39 - | Así luce el Estadio San Mamés
%uD83C%uDFDF La magia de la #UCL vuelve hoy a San Mamés %uD83D%uDD34%u26AA pic.twitter.com/Wm3RfacVxW— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) September 16, 2025
11:00 - | La cuenta de la UEFA anticipó los cruces de este martes en la Champions League
%uD83D%uDD25 ¡Llegó el día! ¡Hoy vuelve la %uD835%uDD6E%uD835%uDD8D%uD835%uDD86%uD835%uDD92%uD835%uDD95%uD835%uDD8E%uD835%uDD94%uD835%uDD93%uD835%uDD98 %uD835%uDD77%uD835%uDD8A%uD835%uDD86%uD835%uDD8C%uD835%uDD9A%uD835%uDD8A%u203C%uFE0F%uD83D%uDE0D— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) September 16, 2025
%uD83D%uDE0E Estos son los 6%uFE0F%u20E3 encuentros que se disputan hoy %uD83D%uDD1C #UCL pic.twitter.com/bGJWDB56td