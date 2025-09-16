Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La primera fecha de la Champions League 2025-2026

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.

La primera fecha de la Champions League 2025-2026
Martes 16 de septiembre

Miércoles 17 de septiembre

  • Olympiacos vs. Pafos. 13:45 horas. Estadio "Georgios Karaiskakis". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Slavia Praga vs. Bodo Glimpt. 13:45 horas. Eden Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Bayern Munich vs. Chelsea. 16:00 horas. Allianz Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Paris Saint-Germain vs. Atalanta. 16:00 horas. Parque de los Príncipes. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Ajax vs. Inter de Milán. 16:00 horas. "Johan Cruyff" Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Liverpool vs. Atlético de Madrid. 16:00 horas. Anfield. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Jueves 18 de septiembre

  • Copenhague vs. Bayer Leverkusen. 13:45 horas. Parken Stadion. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Club Brujas vs. AS Monaco. 13:45 horas. Estadio "Jan Breydel". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray. 16:00 horas. Deutsche Bank Park. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Sporting de Lisboa vs. Kairat. 16:00 horas. Estadio "José Alvalade". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Newcastle vs. FC Barcelona. 16:00 horas. St James' Park. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Manchester City vs. Napoles. 16:00 horas. Etihad Stadium. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

13:00 - | Así formarán Athletic de Bilbao y Arsenal en San Mamés

12:40 - | La formación de Arsenal

12:00 - | Con esta imagen se hizo la previa de uno de los partidos inaugurales por la fase liguera

11:00 - | La cuenta de la UEFA anticipó los cruces de este martes en la Champions League

