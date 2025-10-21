Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago21.8°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La tercera fecha de la Champions League 2025-2026

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.

La tercera fecha de la Champions League 2025-2026
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada

Martes 21 de octubre

1-0: 7' Fermín López (BAR). 2-0: 39' Fermín López (BAR).

Miércoles 22 de octubre

  • Athletic de Bilbao vs. Qarabag. 13:45 horas. San Mamés.
  • Galatasaray vs. Bodo/Glimt. 13:45 horas. Rams Park
  • Chelsea vs. Ajax. 16:00 horas. Stamford Bridge
  • Real Madrid vs. Juventus. 16:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu"
  • Sporting de Lisboa vs. Marsella. 16:00 horas. Estadio "José Alvalade"
  • Monaco vs. Tottenham. 16:00 horas. Estadio Luis II
  • Atalanta vs. Slavia Praga. 16:00 horas. Gewiss Stadium
  • Eintracht Frankfurt vs. Liverpool. 16:00 horas. Deutsche Bank Park
  • Bayern Munich vs. Club Brujas. 16:00 horas. Allianz Arena

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

14:26 - | ¡Gol de FC Barcelona! Fermín López logra su doblete y anota el 2-0 para el cuadro catalán ante Olympiacos en la Champions

13:54 - | Mira acá el gol de Fermín López para la apertura de la cuenta de Barcelona ante Olympiacos en la Champions

13:50 - | ¡Gol de FC Barcelona! Fermín López abre la cuenta para el cuadro catalán ante Olympiacos en la fecha 3 de la Champions

13:47 - | ¡Se juega la tercera fecha de la Champions! Barcelona recibe a Olympiacos y los kazajos de Kairat Almaty se ven las caras ante los chipriotas de Pafos

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado