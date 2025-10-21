La tercera fecha de la Champions League 2025-2026
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Martes 21 de octubre
1-0: 7' Fermín López (BAR). 2-0: 39' Fermín López (BAR).
Miércoles 22 de octubre
14:26 - | ¡Gol de FC Barcelona! Fermín López logra su doblete y anota el 2-0 para el cuadro catalán ante Olympiacos en la Champions
13:54 - | Mira acá el gol de Fermín López para la apertura de la cuenta de Barcelona ante Olympiacos en la Champions
%uD83D%uDEA8%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDFA FERMIN LOPEZ OPENS THE SCORING FOR BARCELONA!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 21, 2025
Barcelona 1-0 Olympiacos.pic.twitter.com/iBpjLWGykr
13:50 - | ¡Gol de FC Barcelona! Fermín López abre la cuenta para el cuadro catalán ante Olympiacos en la fecha 3 de la Champions
13:47 - | ¡Se juega la tercera fecha de la Champions! Barcelona recibe a Olympiacos y los kazajos de Kairat Almaty se ven las caras ante los chipriotas de Pafos