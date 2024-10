Lothar Matthäus sobre Neuer: No puede dar seguridad a la defensa

El exjugador alemán Lothar Matthäus afirmó que su compatriota Manuel Neuer, el portero y capitán de Bayern Múnich, "ya no es el mismo" como meta de referencia en el fútbol.

El día después de la derrota de los bávaros ante FC Barcelona en la Liga de Campeones (4-1), el germano apuntó en el diario Bild sobre el meta, criticado en el país teutón tras su actuación en Montjuïc, que "su juego de portero ha cambiado" debido a que "ya no retiene los balones imparables".

"No quiero hacerle daño a Manuel, pero él no es el apoyo del equipo en este momento como lo fue en el pasado. Antes se anticipaba a cada situación, tenía una visión de 360 ​​grados e iniciaba los ataques con un pase previo. Por el momento no puede dar ninguna seguridad a la defensa", sostuvo Matthäus.

El que fue capitán de la "Mannschaft" remarcó que el declive de Neuer "también lo demuestra el registro de poco más del 40 por ciento de los disparos recibidos en la Bundesliga", aunque espera que "pronto encuentre el camino de regreso a su antiguo juego y a su seguridad".