PSG quiere mantener su inicio perfecto en Champions visitando a Bayer Leverkusen

Este martes, Paris Saint-Germain buscará mantener su campaña perfecta en la fase de liga de UEFA Champions League cuando enfrente a Bayer Leverkusen en la tercera fecha en BayArena, a las 16:00 horas (19:00 GMT).

Los dirigidos por Luis Enrique en la jornada anterior vencieron por 2-1 a FC Barcelona como visitante y buscará repetir el resultado frente a los alemanes.

El campeón defensor marcha en el tercer puesto de la tabla con seis puntos, clasificando directamente a octavos de final del torneo por el momento. Sin embargo, en la Ligue 1 dejó ir puntos con un empate de 3-3 ante Racing de Estrasburgo.

El técnico español no podrá contar con dos jugadores clave en su esquema, João Neves y Fabián Ruiz, pero celebrará el esperado regreso del Balón de Oro Ousmane Dembélé.

Por su parte, Bayer Leverkusen se encuentra en una posición complicada en la tabla, tras sumar solo dos empates en las fechas previas ante PSV y FC Copenhague.

El equipo alemán irá en busca de su primer triunfo ante los galos, con el envión e haber vencido en un esforzado 4-3 a Mainz el fin de semana, por la Bundesliga.

El duelo será arbitrado por el español Jesús Gil Manzano y podrás seguir todos los detalles a través de Cooperativa.cl.

Otro elenco que este martes espera seguir con cosecha completa es Inter de Milán, que también a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT) visita a Union Saint-Gilloise, elenco con tres puntos en la tabla.