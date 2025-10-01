Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

PSG se hizo fuerte para golpear a Barcelona con una remontada por la Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto parisino logró el triunfo en Montjuic pese a las bajas de algunas figuras clave.

PSG se hizo fuerte para golpear a Barcelona con una remontada por la Champions
 EFE
En portada

Este miércoles, Paris Saint-Germain amargó a FC Barcelona con una agónica remontada de 2-1 en Cataluña, por la segunda fecha de la fase de liga en la Champions League.

Los "culés" iniciaron arriba con la anotación de Ferran Torres al minuto 19 tras pase de Marcus Rashford. Los dirigidos por Hansi Flick festejaron con dudas por un eventual fuera de juego, pero rápidamente se ratificó la validez de la conquista.

PSG, que tuvo las sensibles bajas de los lesionados Dembélé, Doué, Kvaratskhelia y Marquinhos, equiparó el marcador a los 38', gracias a la certera definición Senny Mayulu en el mano a mano con Wojciech Szczęsny.

Ambos elencos tuvieron grandes ocasiones para tomar la ventaja, en un reñido duelo que hizo justicia a los pronósticos. El gol decisivo cayó sobre la hora.

Gonçalo Ramos decretó el triunfo parisino justo al minuto 90, apareciendo a las espaldas de la defensa blaugrana para definir de primera, post habilitación de Achraf Hakimi.

De esta manera, PSG repitió la victoria del debut para mantenerse en el grupo de avanzada con seis puntos, por detrás de Bayern Múnich y Real Madrid por diferencia de gol, ítem donde iguala con Inter de Milán. Arsenal y Qarab también tienen cosecha perfecta tras las primeras dos jornadas.

En tanto, Barcelona cayó hasta el pelotón con tres unidades, ocupando la plaza número 16 de la tabla.

