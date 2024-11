"Quiero hacerme daño": Guardiola se arañó la cara por el empate de Manchester City

El entrenador Pep Guardiola tuvo una llamativa forma de canalizar su frustración por el empate 3-3 de Manchester City contra Feyenoord en la Champions League: Se arañó la cara y la cabeza durante el encuentro.

Guardiola acabó el encuentro con visibles heridas y aclaró la curiosa situación al cierre de la conferencia de prensa. "Fue con mis dedos, con la uña. Quiero hacerme daño", dijo entre risas.

- Revisa los arañazos autoinfligidos de Guardiola:

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.



