Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.7°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Real Madrid y Manchester City reeditarán su "clásico moderno" en la Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El duelo entre Josep Guardiola y Xabi Alonso vuelve a encender el cierre de la fase liga.

Real Madrid y Manchester City reeditarán su
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Real Madrid y Manchester City vuelven a verse las caras en el "Santiago Bernabéu" este miércoles, a eso de las 17:00 horas (20:00 GMT), en un duelo que ya se convirtió en un "clásico moderno" dentro de la UEFA Champions League.

La sexta fecha del torneo vuelve a situar a Josep Guardiola en la capital de España y pone al delantero noruego Erling Haaland cara a cara con el atacante francés Kylian Mbappé, quienes son los llamados a tomar el lugar de los astros del fútbol.

Por una parte, el cuadro de Xabi Alonso llega en un momento crítico luego de dos triunfos en siete partidos y una larga lista de lesionados que golpeó especialmente a la defensa. Con una reciente caída ante Celta de Vigo, el técnico necista un resultado para calmar la tensión.

La posible formación del Real Madrid será con:Thibout  Courtois; Federico Valverde, Raúl Asensio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius y Kylian Mbappé o Gonzalo García.

Manchester City, en cambio, llega en línea ascendente con tres victorias consecutivas, aunque aún con fragilidades defensivas. No obstante, Haaland suma 20 goles en la temporada y buscará romper su racha negativa ante los "merengues".

Los "citizens" formarían con: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Jérémy Doku y Haaland.

Todos los detalles del encuentro podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el En vivo.

Revisa el resto de partidos en la jornada:

  • Qarabag Agdam vs. Ajax. 14:45 horas. Estadio "Tofiq Bahramov".
  • Villarreal vs. Copenhague. 14:45 horas. Estadio de la Cerámica.
  • Athletic Club vs. Paris Saint-Germain. 17:00 horas. San Mamés.
  • Bayer Leverkusen vs. Newcastle United. 17:00 horas. BayArena.
  • Benfica vs. Napoli. 17:00 horas. Estadio da Luz.
  • Borussia Dortmund vs. Bodo Glimt. 17:00 horas. Signal Iduna Park.
  • Brujas vs. Arsenal. 17:00 horas. Estadio "Jan Breydel".
  • Juventus vs. Pafos. 17:00 horas. Allianz Stadium.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada