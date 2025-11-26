Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Vidal alentó a Bayern en la visita contra Arsenal con nostálgico mensaje: "Qué recuerdos, dos goles metí"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "King" recordó la noche de gloria que tuvo con los bávaros en Londres.

Vidal alentó a Bayern en la visita contra Arsenal con nostálgico mensaje:
Arturo Vidal, volante de Colo Colo, aplicó nostalgia en sus redes sociales y recordó una noche de gloria en el Emirates Stadium de Londres, mismo recinto donde Bayern Munich, su exequipo, visita a Arsenal este miércoles en la Champions League.

En la previa del partido, Vidal publicó una historia de Instagram con una fotografía de la transmisión televisiva y su nostálgico recuerdo.

"¡Qué recuerdos de este estadio en Champions! Dos goles metí", publicó el "King", con una imagen de su icónica celebración con la camiseta del cuadro alemán.



La jornada que recordó Vidal fue en los octavos de final de 2017, un 7 de marzo, en un triunfo por 1-5 de Bayern sobre Arsenal en el recinto londinense.

En ese entonces, Vidal marcó dos goles al final, tras las anotaciones de Robert Lewandowski, Arjen Robben y Douglas Costa para el equipo que dirigía Carlo Ancelotti.

En Arsenal, en tanto, estaba Arsene Wenger en la banca, Theo Walcott hizo el gol y Alexis Sánchez era la estrella del equipo.

 

 

