[VIDEO] Julián Alvarez anotó el 1-0 ante Inter de Milán con suspenso por revisión en el VAR

El delantero argentino Julián Alvarez anotó, con algo de suspenso, el 1-0 para Atlético de Madrid sobre Inter de Milán en el duelo que mide a ambos elencos en la quinta fecha de la Liga de Campeones.

El jugador marcó durante el primer tiempo y su jugada fue revisada en el VAR por posible mano de su compañero Alex Baena, lo que finalmente fue desestimado.

Revisa el gol:

¡¡GOL DE LA ARAÑA!! No hubo mano previa de Baena y Julián Álvarez festeja el 1-0 de Atlético de Madrid ante Inter.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NTx1ZMU75g — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025