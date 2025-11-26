[VIDEO] Julián Alvarez anotó el 1-0 ante Inter de Milán con suspenso por revisión en el VAR
El atacante argentino abrió el marcador en Champions League.
El delantero argentino Julián Alvarez anotó, con algo de suspenso, el 1-0 para Atlético de Madrid sobre Inter de Milán en el duelo que mide a ambos elencos en la quinta fecha de la Liga de Campeones.
El jugador marcó durante el primer tiempo y su jugada fue revisada en el VAR por posible mano de su compañero Alex Baena, lo que finalmente fue desestimado.
Revisa el gol:
¡¡GOL DE LA ARAÑA!! No hubo mano previa de Baena y Julián Álvarez festeja el 1-0 de Atlético de Madrid ante Inter.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025
LA REVISIÓN DEL VAR: Letexier determinó que no había mano y convalidó el gol de Julián ante Inter. ¿Qué te pareció?— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025
