[VIDEO] La burlona sonrisa de Dembélé tras eliminar a FC Barcelona de la Champions

En los últimos instantes del 4-1 con el que PSG eliminó a FC Barcelona en cuartos de final de Champions League el delantero francés Ousmane Dembélé se robó las miradas con un gesto desafiante hacia su exelenco.

El otrora jugador "culé", quien abrió la cuenta en la remontada parisina, fue reemplazado y desde la banca dedicó una sonrisa calificada por los hinchas como una suerte de burla contra el Barça.

- Mira el momento:

Dembele is laughing at his former club Barcelonapic.twitter.com/ivKAVWcplX