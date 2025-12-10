Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
[VIDEO] Real Madrid pegó primero a Manchester City en la Champions con gol de Rodrygo
Autor: Redacción Cooperativa
El brasileño abrió el marcador en el "Santiago Bernabéu".
Real Madrid pegó primero ante Manchester City en el "Santiago Bernabéu", en la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, con un gol del brasileño Rodrygo, tras asistencia del inglés Jude Bellingham (28').
Revisa el gol de Rodrygo para el 1-0 parcial:
¡¡DERECHAZO Y A COBRAR!! RODRYGO LA CRUZÓ Y PUSO EL 1-0 DE REAL MADRID ANTE MANCHESTER CITY.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025
