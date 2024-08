[VIDEO] Zlatan Ibrahimovic explicó el nuevo formato de la Champions League

El reconocido exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic fue el encargado de explicar el nuevo formato de la Champions League a través de cinematográfico video en las redes sociales del torneo.

Se generó confusión debido al cambio de modalidad que tendrá la maxima competición de clubes en Europa, ya que no estará la fase de grupos. La UEFA decidió crear la pieza audiovisual con su presidente, Aleksander Čeferin, como co-protagonista.

En el metraje también aparecieron figuras como el exportero Gianluigi Buffon, Luis Figo, entre otros nombres.

- Revisa la explicación de Zlatan:

A new era begins.



The best club competition in the world just got better.#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/XWcKlgrpLd