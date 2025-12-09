[VIDEOS] Jules Koundé dio vuelta el marcador para Barcelona con doblete ante Eintracht Frankfurt

Barcelona reaccionó en el segundo tiempo del partido ante Eintracht Frankfurt en la Champions League, y dio vuelta el marcador con un doblete del defensa Jules Koundé para triunfar por 2-1 en la sexta fecha de la fase de liga.

El cuadro alemán abrió la cuenta con un gol de Ansgar Knauff (21'), pero Koundé, en tres minutos, dejó el marcador definido en Camp Nou (50' y 53').

El triunfo dejó a Barcelona con 10 puntos, en el decimocuarto lugar de la tabla, en puestos de clasificación a play-offs de la Champions.

Los alemanes, en cambio, están trigésimos, con solo cuatro positivos, aúnque aún con chances de meterse en zona de clasificación en las dos fechas restantes.

En la próxima jornada, Eintracht Frankfurt tendrá oportunidad ante Qarabag, mientras que Barcelona visitará a Slavia Praga.

EMPATE CULÉ: Koundé anotó el 1-1 de Barcelona contra Eintracht Frankfurt.



