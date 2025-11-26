Síguenos:
Vitinha brilló con triplete en la guerra de goles que ganó PSG a Tottenham en la Champions

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
El campeón defensor PSG se impuso por 5-3 en una guerra de goles ante Tottenham, en la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. La figura del partido fue el portugués Vitinha, autor de un triplete para los parisinos. También marcaron Fabián Ruiz y William Pacho para los locales en el Parque de los Príncipes; mientras que Richarlison y Kolo Muani con doblete anotaron para los ingleses.

LEER ARTICULO COMPLETO

