Audax Italiano recuperó la sonrisa en el Bicentenario de La Florida después de imponerse este viernes con un luchado 4-3 ante Unión La Calera. Con su victoria en la fecha 24, el elenco floridano volvió a sonreír como anfitrión en la Liga de Primera después de cuatro meses desde su última victoria el 22 de junio, cuando se impuso a 2-1 a Colo Colo.

