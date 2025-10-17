Síguenos:
Audax batalló para vencer a Unión La Calera y volvió a festejar en La Florida

Audax Italiano recuperó la sonrisa en el Bicentenario de La Florida después de imponerse este viernes con un luchado 4-3 ante Unión La Calera. Con su victoria en la fecha 24, el elenco floridano volvió a sonreír como anfitrión en la Liga de Primera después de cuatro meses desde su última victoria el 22 de junio, cuando se impuso a 2-1 a Colo Colo.

