Audax Italiano clasificó a la Sudamericana y complicó a Colo Colo tras vencer a Ñublense

Audax Italiano cerró una tarde redonda en el Bicentenario de La Florida tras vencer 1-0 a Ñublense y amarrar así su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, dejando a Colo Colo pendiendo de un hilo aún más delgado en la disputa del último para el torneo.

Con Gustavo Lema a la cabeza, el elenco de colonia solo sabe de victorias en esta segunda etapa del DT y a los 54 segundos de partido ya se encontraba ganando luego de que Eduardo Vargas definiera una jugada colectiva en la que lo asistió Luis Riveros.

Con la ventaja, los locales cedieron la pelota y apostaron a un bloque bajo frente a un elenco chillanejo que intentó progresar, pero volvió a mostrar las dificultades que arrastra hace semanas. Apenas un mal centro conectado por Rodrigo González rompió la monotonía para la respuesta de Tomás Ahumada.

En el complemento, Ronald Fuentes adelantó aún más sus líneas con el ingreso de Federico Mateos, aunque el plan audino se mantuvo ordenado hasta la expulsión del juvenil Martín Jiménez por un codazo sin pelota (75'), sanción que obligó a replegarse definitivamente a los floridanos.

Pese a la inferioridad numérica, Ahumada sostuvo la noche con una intervención clave en los minutos finales y Audax terminó celebrando un triunfo que lo dejó en 49 puntos, fuera del alcance de Colo Colo en esta carrera por Sudamericana.

La última fecha se jugará en simultáneo el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT), donde los itálicos visitarán a los "albos" en el Monumental, mientras Cobresal —que suma 47— viajará a Chillán buscando un triunfo que los asegure en Sudamericana y deje sin opción a los de Macul.