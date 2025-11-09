Audax Italiano sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga de Primera tras caída con Huachipato
Publicado:
Fotos Destacadas
Miles marcharon en la Santiago Parade ante "período crítico y violento" para derechos LGBTIQ+
Coquimbo Unido celebró su decimoquinta victoria al hilo tras vencer a Palestino en La Cisterna
Colo Colo celebró en Santa Laura su segundo triunfo al hilo y dejó a Unión Española en la cornisa
Fotos Recientes
Audax Italiano sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga de Primera tras caída con Huachipato
Lando Norris celebró su séptima carrera del año al ganar el GP de Sao Paulo en Interlagos
"Mono" González: "El muralismo chileno es el único que parte del pueblo"
Audax sufrió una dura caída por 2-1 en su visita a Huachipato en la jornada 27 de la Liga de Primera. Los dirigidos por Juan José Ribera sumaron su tercera derrota consecutiva y pusieron en peligro su puesto en Copa Sudamericana.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados