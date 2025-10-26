Cobresal batió 1-0 en los minutos finales a Unión Española en el Estadio El Cobre e El Salvaor por la fecha 25 de la Liga de Primera y se ilusiona con un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana. El único gol del encuentro fue anotado por Félix Triñanes al minuto 79 el encuentro.

