Cobresal batió en los minutos finales a Unión Española en El Salvador
Publicado:
Cobresal batió 1-0 en los minutos finales a Unión Española en el Estadio El Cobre e El Salvaor por la fecha 25 de la Liga de Primera y se ilusiona con un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana. El único gol del encuentro fue anotado por Félix Triñanes al minuto 79 el encuentro.
