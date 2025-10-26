Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.9°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Cobresal batió en los minutos finales a Unión Española en El Salvador

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Cobresal batió 1-0 en los minutos finales a Unión Española en el Estadio El Cobre e El Salvaor por la fecha 25 de la Liga de Primera y se ilusiona con un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana. El único gol del encuentro fue anotado por Félix Triñanes al minuto 79 el encuentro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados