Cobresal venció a Audax en La Florida y escaló hasta la tercera posición

Publicado:
Cobresal venció 2-1 a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 26 de la Liga de Primera y escaló hasta la tercera posición de la tabla con 44 puntos. Los goles del encuentro fueron de Sergio Carrasco y Jorge Henríquez para los "Mineros", mientras que Leonardo Valencia descontó para los "tanos".

