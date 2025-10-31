Cobresal venció a Audax en La Florida y escaló hasta la tercera posición
Publicado:
Fotos Destacadas
Donald y Melania Trump entregaron dulces a decenas de niños en la Casa Blanca
"Alto guiso": La provocadora publicación de Lanús contra el "chuncho" de la U
Campus Oriente de la UC despidió a Héctor Noguera
Fotos Recientes
Iquique agravó su situación con el descenso tras perder con La Serena en el Tierra de Campeones
Cobresal venció a Audax en La Florida y escaló hasta la tercera posición
Melissa se convirtió en ciclón postropical tras dejar más de 50 muertos en el Caribe
Cobresal venció 2-1 a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 26 de la Liga de Primera y escaló hasta la tercera posición de la tabla con 44 puntos. Los goles del encuentro fueron de Sergio Carrasco y Jorge Henríquez para los "Mineros", mientras que Leonardo Valencia descontó para los "tanos".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados