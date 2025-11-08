Colo Colo firmó su segundo triunfo consecutivo y complicó aún más la ruta de Unión Española en la lucha por la permanencia, tras vencer por 1-2 este sábado en Santa Laura, en la fecha 27 de la Liga de Primera. Javier Correa y Tomás Alarcón marcaron para los albos, mientras que Pablo Aránguiz anotó para los rojos de Independencia.

