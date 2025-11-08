Colo Colo celebró en Santa Laura su segundo triunfo al hilo y dejó a Unión Española en la cornisa
Publicado:
Fotos Destacadas
Iquique celebró después de casi 15 meses un triunfo como visita al batir a La Calera
Santiago: Realizan masivo operativo de despeje de rucos alrededor del Río Mapocho
Los 20 candidatos al premio de la IFFHS al mejor técnico del mundo en 2025
Fotos Recientes
Colo Colo celebró en Santa Laura su segundo triunfo al hilo y dejó a Unión Española en la cornisa
La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Limache
Fernando Zampedri comandó la victoria de la UC ante La Serena en La Portada
Colo Colo firmó su segundo triunfo consecutivo y complicó aún más la ruta de Unión Española en la lucha por la permanencia, tras vencer por 1-2 este sábado en Santa Laura, en la fecha 27 de la Liga de Primera. Javier Correa y Tomás Alarcón marcaron para los albos, mientras que Pablo Aránguiz anotó para los rojos de Independencia.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados