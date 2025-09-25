Colo Colo quiere retomar el rumbo a costa del complicado Deportes Iquique en la Liga de Primera

Colo Colo recibirá este viernes a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, desde las 19:00 horas (22:00 GMT), en un duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera, y en donde el cuadro albo intentará retomar el rumbo y conseguir su primera victoria con el técnico Fernando Ortiz, mientras que los nortinos tratarán de sumar en su lucha por la permanencia.

El cuadro albo, en el torneo local, tuvo su último festejo el 31 de agosto ante Universidad de Chile en el Superclásico, pero estaba Hugo González como interino en la banca. Con Ortiz como DT, el "Cacique" tuvo un negativo estreno, ya que perdió ante los mismos azules el pasado 14 de septiembre en la Supercopa.

El "popular" tiene 31 puntos y está obligado a sumar de tres para acercarse a la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana. Actualmente, está octavo, a siete de Cobresal, que marca el corte en la tabla.

Para el partido, la oncena contará con Emiliano Amor, que jugará por el suspendido Sebastián Vegas, y con Marcos Bolados, quien suplirá a Javier Correa.

La formación de Colo Colo será con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Víctor Méndez, Arturo Vidal, Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Marcos Bolados.

Iquique, por su lado, también llega con la presión de sumar tres puntos, ya que marcha colista en la tabla de posiciones, con 14 unidades, a tres de Unión Española y a cuatro de Deportes Limache.

Los dirigidos por Fernando Díaz justamente vencieron a los limachinos en la última fecha que jugaron, a finales de agosto, y tratarán de buscar más oxígeno en su visita a Macul.

La posible alineación del "Dragón celeste" será con Leandro Requena; Diego Orellana, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Marcelo Jorquera; Cesar Fuentes, Marcos Gomez, Misael Dávila; Álvaro Ramos, Steffan Pino y Edson Puch.

El duelo será arbitrado por Juan Lara, asistido por Alejandro Molina y Felipe Lara; Víctor Abarzúa será el cuarto juez, mientras que Diego Flores y Diego Gamboa estarán a cargo del VAR.

Todos los detalles los podrás escuchar en la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.