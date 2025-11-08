Colo Colo se acercó a puestos de Sudamericana y complicó aún más a Unión Española con el descenso

Colo Colo venció a una complicada Unión Española con el descenso en el Estadio Santa Laura por la fecha 27 de la Liga de Primera y se acercó aún mas a puestos de Copa Sudamericana, quedando a solo dos puntos del séptimo lugar.

En los primeros pasajes del partido, el cuadro local fue a presionar arriba y se plantó como protagonista del encuentro, llegando con mucho peligro al arco de Fernando De Paul, que amargó una tempranera apertura de la cuenta de los hispanos. El "cacique" sorprendió con un contragolpe que terminó con el primer tanto del partido en los pies de Javier Correa al minuto 28.

En los minutos finales de la primera parte, Pablo Aránguiz (43') logró igualar el marcador con un gran tiro libre que hizo estéril la reacción de la figura del encuentro en ese momento, el "Tuto" De Paul.

En la segunda parte, se vio un trámite más parejo y con pocas llegadas con peligro para ambos equipos, hasta que en el minuto 63 fue expulsado el defensa central de Colo Colo, Jonathan Villagra, por doble tarjeta amarilla.

En los minutos finales del encuentro, el volante albo Tomás Alarcón (79') sorprendió al arquero Martín Parra y le dio un triunfo importantísimo en sus aspiraciones para los albos.

Con este triunfo, Colo Colo llegó a los 41 puntos y se mantuvo en el octavo lugar, a tan solo dos unidades de Audax Italiano, que se encuentra clasificando a la Copa Sudamericana. Por su parte, Unión Española se mantiene en el penúltimo lugar con 21 puntos.

El siguiente partido de los albos será de local frente a Unión La Calera, mientras que los hispanos se medirán de visita ante Deportes Limache en un duelo definitorio en la parte baja. Los horarios de estos encuentros no están definidos.